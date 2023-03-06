Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ. Єрмак відреагував

У понеділок, 6 березня, у соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового. Спочатку чоловік у формі ЗСУ дивиться в бік, де розташована камера, а голос за кадром каже: "Знімай його". На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього його роозстрілюють.

На це відреагували в Офісі президента.

Голова ОП Андрій Єрмак наголосив,що вбивство на камеру військовополоненого є свідченням культивування в Росії воєнних злочинів і виправдання їх пропагандою.

"Воєнні злочини культивуються на Росії. І відбілюються їхньою пропагандою та міфами про "нацистів". Убивство людини, яка потрапила в полон, - ще один приклад цього. А ще - це приклад їхньої національної нікчемності та слабкості", - написав Єрмак у Telegram.

Він також наголосив, що "за кожен такий воєнний злочин буде розплата" і "ніхто не зможе сховатися від неї".

Нагадаємо, що за рік повномасштабної війни з РФ вдалося здійснити 38 обмінів полоненими.