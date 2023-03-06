Купимо в українських компаній усі БПЛА, які вони спроможні виробити, - Резніков

Йдеться як про розвідувальні, так і про ударні дрони.

Силам оборони України потрібна неймовірна кількість дронів для розвідки та коригування, тож влада купуватиме в українських компаній усі БПЛА, які вони спроможні виробити.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у інтерв’ю ЛІГА.net.

«Нам необхідна неймовірна кількість дронів. Це теж gamechanger. Як дронів для розвідки/коригування, так і ударних від 3 до 1000 км, морських дронів. Це дає можливість завдати удару по ворогу. І це зберігає життя нашим (військовим - ред.), даючи ситуаційну обізнаність», - наголосив Резніков.

Він також розповів про зустріч із представниками 80 компаній-виробників БПЛА за участю віцепрем'єра Михайла Федорова.

«Я їм сказав: "Скільки б ви не виробили – я у вас все куплю". В мене поряд стоїть міністр внутрішніх справ, який теж буде докуповувати. В моєму бюджеті зарезервовано 20 млрд грн, щоб купляти все, що вони вироблять. Паралельно у Федорова є проєкт United24. Паралельно уряд виділив 10 млрд грн на можливість закупівлі дронів з-за кордону, які я, як міністр оборони, не можу купити», - зазначив очільник Міноборони.

Нагадаємо, що в Україні закінчився благодійний збір на дрони DJI Mavic 3T Thermal. Грошей вдалось зібрати більше, ніж очікувалось. На рахунок надійшло понад 60,9 млн гривень.