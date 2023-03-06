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Строкову службу можуть заміняти курсами військової підготовки, – Резніков

Такі курси можуть бути для кожного громадянина, якому виповнилося 18 років.

Строкову службу можуть заміняти курсами військової підготовки, – Резніков
Фото: 4studio.com.ua

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні можуть замінити строкову службу курсами спеціальної військової підготовки.

Про це Резніков розповів у інтерв'ю LIGA.net. 

За його словами, Україні після перемоги необхідно готуватися до зміни в правовому плані та в культурі поведінки у сфері безпеки та оборони. 

"На жаль, фізично ворожа країна, яка є нашим сусідом, не полетить в космос. Навіть з усіма витворами Ілона Маска. І вона буде мріяти про реванш. Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення – це потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. В такий спосіб живе Швейцарія", – сказав Резніков.

Він припустив, що строкова служба в Україні стане не потрібна та буде замінена спеціальною військовою підготовкою. 

"Можливо, строкова служба нам більше не потрібна. Але кожна молода людина в 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником – розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів – давай", – розповів Резніков. 

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Нагадаємо, що Резніков стверджує, що мобілізаційний план, оголошений з моменту введення воєнного стану, не завершено.

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