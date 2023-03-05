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На Луганщині окупанти ставлять на військовий облік 16-річних

Відповідні комісії вже працюють.

На Луганщині окупанти ставлять на військовий облік 16-річних
Фото: mediavektor.org

На захоплених територіях Луганської області російські окупанти терміново ставлять на військовий облік 16-річних підлітків.

Про це Луганська обласна військова адміністрація повідомляє у Telegram.

Відповідні комісії з початкової постановки громадян на військовий облік вже працюють.

«До 31 березня їм необхідно розшукати й поставити на облік громадян чоловічої статі 2006 року народження, що мешкають у так званій «ЛНР». Тобто тих, кого вже наступного року можна буде кинути на фронт замість кадрової російської армії», – ідеться у повідомленні.

Також продовжують вручати повістки громадянам старшого віку, які не перебувають, але зобов’язані бути на військовому обліку. Тривають посилені розшукові заходи осіб, які ухиляються від призову. На підставі запитів із «військкоматів» таких чоловіків затримуватимуть і одразу доставлятимуть в пункти призову.

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Нагадаємо, що на Луганщині загарбники продовжують примусово паспортизувати жителів.

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