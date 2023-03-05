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Унаслідок обстрілів Херсонщини пошкоджені будинки і підприємство, є загиблі і поранені

Ворог випустив 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії і танків.

Унаслідок обстрілів Херсонщини пошкоджені будинки і підприємство, є загиблі і поранені
Наслідки російських обстрілів Херсонщини, ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

У суботу 4 березня окупанти 78 разів били по Херсону та області. Є влучання у будинки і державне підприємство. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"Російські загарбники 78 разів обстріляли територію Херсонської області. По мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", – йдеться в повідомленні.

Також армія РФ 11 разів атакувала житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили у державне підприємство та домівки херсонців.

В адміністрації зазначили, що минулої доби в регіоні через російські обстріли загинула людина, троє мирних жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів Тягинської громади Херсонщини загинув цивільний. 

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