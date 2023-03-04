МВС розробляє механізм відновлення безпечного простору в Україні, – Клименко

“Ми всі об’єдналися заради перемоги, однак вона має бути не лише на полі бою. Перемога має відбутися і у свідомості людей".

МВС вже розпочало розробку механізму відновлення безпечного простору в Україні після перемоги.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад.

Клименко розповів учасникам Конгресу про основні напрями роботи підрозділів МВС на деокупованих територіях та реалізацію безпекових проектів, які мають на меті відновити правопорядок та відчуття безпеки у громадян.

“Ми всі об’єдналися заради Перемоги. Однак вона має бути не лише на полі бою. Перемога має відбутися і у свідомості людей. Коли громадяни переосмислять свою відповідальність та роль у процесах державотворення. Разом з вами ми маємо вже сьогодні працювати над побудовою нової ідеології й розуміння того, як українці житимуть у безпечному середовищі”, – наголосив очільник МВС.

Нині загальна площа деокупованих територій складає майже 20 тисяч квадратних кілометрів від Харківщини до Миколаївщини. Масштабна робота на цих територіях включає у себе декілька ключових аспектів: проведення стабілізаційних заходів, оперативне та в подальшому гуманітарне розмінування.

Клименко зауважив, що найбільший виклик – це відновлення присутності на територіях, які перебувають під окупацією вже дев’ять років.

“Впродовж цього часу і надалі російська пропаганда працює над закріпленням основ отруйного руського міра в головах наших людей. Діти, народжені за цей час, вже навчаються у 2-3 класах за освітніми програмами ворога. Інфраструктуру ми відбудуємо. Але вже зараз потрібно працювати над програмами ідеологічної реабілітації наших громадян, яких підім’яв загарбник”, – додав міністр.

Нагадаємо, 2 березня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Главі держави.