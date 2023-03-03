Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Главі держави.

Про це йдеться на сайті президента.

Засідання відбулося 2 березня, на ньому було затверджено порядок денний найближчого засідання Конгресу.

“Радий відзначити, що ми виходимо на плановий формат роботи. У нас накопичилося багато нагальних питань. Можливо, нам потрібно буде зустрічатися частіше, ніж раз на місяць, як передбачено положенням про наш Конгрес, для пошуку шляхів їх розв’язання”, – зазначив Єрмак.

Члени президії Конгресу одноголосно під час засідання підтримали затвердження заступника керівника ОПУ Олексія Кулеби виконавчим секретарем президії Конгресу.

Президія Конгресу поклала виконання обов’язків голови Палати регіонів Конгресу на заступника голови цієї Палати, очільницю Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву. Їй доручено оперативно провести засідання Палати регіонів Конгресу та обрати її керівний склад.

Фото: Сайт президента

Єрмак також запропонував, щоб на наступному засіданні президії йшлося про проблематику соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених з лав підрозділів сил оборони України за станом здоров’я.

"Сьогодні це питання справедливості для наших героїв, воїнів, які боронять Україну. Це питання є одним із найголовніших і найбільш пріоритетних для держави та, відповідно, для нашого Конгресу", – наголосив він.