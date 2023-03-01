Зараз в Україні питання деолігархізації є не таким актуальним, - Веніславський

Зараз в Україні питання деолігархізації є не такими актуальним та стоїть не так гостро, як це було до 24 лютого 2022 року.

Про це сказав представник президента у ВР Федір Веніславський, інформує Громадське радіо.

«Після того, як ми ухвалили закон про запобігання надмірному впливу олігархів війна внесла свої корективи. І сьогодні, коли країна бореться з агресором, питання деолігархізації дещо втратили ту актуальність і ту гостроту, яку мали, коли ми цей закон ухвалювали і намагалися запровадити «реєстр олігархів». Якщо абстрагуватися від закону, то зараз напевне вся країна, в тому числі і представники олігархії, стоїть спільно проти російської агресії. Не думаю, що зараз вони становлять загрозу нацбезпеці України, на що і був скерований цей закон", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів переніс термін формування реєстру олігархів. Розробкою документа займатимуться Рада нацбезпеки та оборони та Міністерство юстиції.

У липні 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що під визначення ознак закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" нині підпадають близько 86 осіб.