У ЄС пропонують спростити застосування санкцій до родини та оточення російських олігархів

З такою пропозицією виступили Естонія, Латвія, Литва і Польща, Угорщина – проти.

Країни Балтії та Польща хочуть полегшити застосування санкцій до членів родини та оточення російських олігархів, але стикаються з опором Угорщини.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатів ЄС.

Відповідно до чинних правил, ЄС може заморозити активи та накласти візові заборони на “провідних бізнесменів, які працюють у Росії”.

Литва, Латвія, Естонія та Польща тепер хочуть розширити цю норму. Згідно з їхньою пропозицією, з якою ознайомилося видання, до неї пропонують включити “найближчих членів родини або інших фізичних осіб, які отримують від них вигоду”.

ЄС ввів санкції проти понад 1400 осіб у зв’язку з нападом Росії на Україну, багато з яких є російськими олігархами. Ще 96 осіб можуть бути додані до наступного пакету санкцій ЄС.

Включення членів сімей олігархів та інших спільників олігархів дало б можливість застосувати санкції до тисяч людей без необхідності доводити, що вони безпосередньо беруть участь у війні в Україні або діють в економічних інтересах російської держави. Це може стосуватися, наприклад, колишньої дружини президента Росії Володимира Путіна Людмили Очеретної, доньки якої потрапили під санкції, але не вона сама, та інших членів оточення олігархів.

У той час як деякі країни мають сумніви, юридичні експерти підтримують пропозиції, сказав один із дипломатів. Проте на зустрічі у вівторок, на якій посли ЄС обговорювали наступний раунд санкцій блоку, Угорщина чинила опір таким планам.

"Будапешт стверджував, що це не частина 10-го пакету санкцій. Угорщина довгий час скептично ставилася до включення занадто великої кількості імен до списку”, – пише Politico.

Угорщина також наполягала на виключенні чотирьох осіб із вже існуючого списку санкцій. Цей запит розпалює напруженість і, ймовірно, стане предметом нових гарячих дебатів під час зустрічі послів ЄС у середу. Під час цієї зустрічі вони обговорюватимуть не лише новий пакет санкцій проти Росії, але й пролонгацію персональних санкцій щодо вище згаданих 1400 осіб.

Угорщина використовує цей перегляд продовження як важіль, наполягаючи на тому, що чотири конкретних особи мають бути виключені з існуючого списку санкцій ЄС, перш ніж вона погодиться на продовження обмежень. Якщо Угорщина заблокує перехід і відмовиться піти на компроміс, усі 1400 осіб будуть виключені зі списку, попередили двоє дипломатів.

Нагадаємо, ЄС хоче прийняти 10-й пакет санкцій до річниці вторгнення Росії в Україну в п’ятницю, 24 лютого.

Європейський Союз вже продовжив на рік санкції проти Росії за незаконне визнання, окупацію чи анексію територій України.