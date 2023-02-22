Польща передасть Україні 14 танків “Leopard-2” протягом найближчих тижнів

Польща передасть Україні 14 танків “Leopard-2” протягом "найближчих двох-трьох тижнів" після завершення підготовки українських військ.

Про це пише CNN з посиланням на МЗС країни.

Речник міністерства Лукаш Ясіна заявив, що Варшава підтримує відправку винищувачів до Києва, але ще є шлях до досягнення консенсусу між країнами НАТО.

“Як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб все більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні», – сказав Ясіна.

“Все ж я оптиміст”, – додав він.

Ясіна водночас підкреслив, що Польща є членом НАТО і хоче досягти згоди з усіх подібних питань, щоб брати участь у цьому разом.

“Тому що альянс сильніший, коли ми разом”, – сказав речник.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про те, що Сполучені Штати разом із союзниками зібрали для України 700 танків.