Польща передасть Україні 14 танків “Leopard-2” протягом найближчих тижнів

Польща передасть Україні 14 танків “Leopard-2” протягом "найближчих двох-трьох тижнів" після завершення підготовки українських військ.
Про це пише CNN з посиланням на МЗС країни.
Речник міністерства Лукаш Ясіна заявив, що Варшава підтримує відправку винищувачів до Києва, але ще є шлях до досягнення консенсусу між країнами НАТО.
“Як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб все більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні», – сказав Ясіна.
“Все ж я оптиміст”, – додав він.
Ясіна водночас підкреслив, що Польща є членом НАТО і хоче досягти згоди з усіх подібних питань, щоб брати участь у цьому разом.
“Тому що альянс сильніший, коли ми разом”, – сказав речник.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про те, що Сполучені Штати разом із союзниками зібрали для України 700 танків.