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За день окупанти обстріляли 5 громад Сумщини

Всього було зафіксовано 78 прильотів.

За день окупанти обстріляли 5 громад Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 21 лютого росіяни обстріляли 5 громад Сумської області. Всього за  день було зафіксовано 78 прильотів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Внаслідок мінометного обстрілу села Грабовське Краснопільської територіальної громади близько 14:00 (5 прильотів) пошкоджено 1 приватний будинок та 1 господарську будівлю. Обстріли громади продовжились о 15:50 − 7 прильотів з міномету та 1 − з артилерії. Цього разу без наслідків”, - йдеться у повідомленні.

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На Білопільську громаду ворог скинув 17 мін та обстрілював із САУ − 5 прильотів.

Новослобідську громаду обстрілял з мінометів - зафіксовано 25 прильотів, а на територію Есманьської громади росіяни скинули 6 мін.

Також Ворожбянську громаду обстріляли з САУ, було 12 прильотів.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 21 лютого, у Херсоні російські війська влучили в зупинку громадського транспорту. 5 людей загинули, 16 - знаходяться у лікарнях міста.

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