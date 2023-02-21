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Поки що відправлення літаків до України не розглядається, - Мелоні

Італія зосередилась на передачі Україні систем протиповітряної оборони.

Поки що відправлення літаків до України не розглядається, - Мелоні
Фото: EPA

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні не вважає наразі необхідною передачу Україні літаків. 

Про це повідомляє RAI

"Коли йде штурм, все озброєння є оборонним. На даний момент відправка літака не лежить на столі, це рішення, яке потрібно прийняти з міжнародними партнерами”, - сказала Мелоні. 

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Вона додала, що Італія зосередилась на передачі Україні систем протиповітряної оборони. Серед них не лише Samp-T, але й Spada та Skyguard.

“Пріоритет – захист інфраструктури та громадян”, - наголосила прем’єрка Італії.

Нагадаємо, на минулому тижні Італія затвердила шостий пакет допомоги Україні. Керівництво країни заявило, що Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ.

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