З початку повномасштабного вторгнення росіян сталися понад 700 атак на лікарні та українських медиків, - дослідження

За рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації сталися 707 жорстоких атак на лікарні, іншу інфраструктуру охорони здоров’я та медичних працівників України.

Про це йдеться у дослідженні, яке опублікували організації eyeWitness to Atrocities, Insecurity Insight (II), Physicians for Human Rights (PHR), Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ) та Український центр охорони здоров’я (UHC).

У цьому звіті представлено найбільш вичерпно задокументовану базу атак на систему охорони здоров’я України. Дослідження спирається на набір даних про атаки та інтерактивну мапу атак, спільно розроблених протягом 2022 року на основі відкритої та конфіденційної інформації. У ньому також розглянуто конкретні приклади атак, які базуються на даних, зібраних у рамках польових візитів до лікарень в Україні, огляду та фотофіксації пошкоджених лікарень, а також напівструктурованих інтерв’ю з постраждалими та свідками.

У середньому щонайменше дві атаки проти системи охорони здоров’я відбувалися щодня у період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року — включаючи бомбардування лікарень, катування медиків та обстріли автомобілів екстреної медичної допомоги.

«Наш звіт показує приголомшливі втрати, які російська агресія завдала українським лікарям, парамедикам та пацієнтам. Дослідження показує, що російські збройні сили бомбардували лікарні, катували медиків, нападали на автомобілі швидкої допомоги та грабували заклади охорони здоров’я. Результати нашого розслідування переконливо свідчать про те, що ці дії є воєнними злочинами, а також вкладаються у певну модель поведінки і потенційно можуть вважатися злочинами проти людяності. Оскільки ми відзначаємо рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну — і з огляду на неминучі загрози подальшого насильства проти охорони здоров’я на тлі останнього наступу Росії — прокурори повинні терміново розслідувати ці атаки і притягнути винних до відповідальності", - заявив Крістіан Де Вос, співавтор звіту та директор з досліджень і розслідувань Physicians for Human Rights.

Серед 707 атак, здійснених у період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року, зафіксовані як цілеспрямовані, так і невибіркові атаки на систему охорони здоров’я України. Представлені на мапі та у звіті дані про атаки надають мінімальну оцінку шкоди, оскільки цифри, ймовірно, можуть бути заниженими.

У дослідженні йдеться, що:

Внаслідок 292 атак 218 лікарень та амбулаторних закладів було пошкоджено або зруйновано повністю.Зафіксовано 65 атак на автомобілі екстреної медичної допомоги.

181 атака на іншу інфраструктуру охорони здоров’я (наприклад, аптеки, центри переливання крові, стоматологічні поліклініки, лабораторії тощо).

86 атак на медичних працівників, внаслідок яких було вбито щонайменше 62 працівники та 52 — поранено.

Багатьом іншим медикам погрожували, незаконно ув’язнювали, брали в заручники та змушували працювати під російською окупацією.

Кожен десятий заклад охорони здоров’я пошкоджено внаслідок атак. Найбільші руйнування зафіксовані у східних областях — Харківській, Донецькій, Луганській, а також в Херсонській та Київській.

У Маріуполі пошкоджено або зруйновано 8 із 10 місць надання медичних послуг, де безпосередньо надавали медичну допомогу населенню.

У 10 областях 48 лікарень були обстріляні кілька разів, що підкреслює не лише невибірковий характер атак, але й можливість того, що удари мали навмисний характер.

Нагадаємо, що як заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, Світовий банк та Всесвітня організація охорони здоров’я оцінюють збитки медичної системи України від російської агресії у 26 млрд доларів.