Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це у Telegram повідомляє оперативне командування "Північ".

"З 11:05 до 11:10 повідомили про 8 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Сопич. Втрат серед особового складу, техніки та серед місцевого населення немає. Пошкоджено дорожнє покриття, сільськогосподарські та житлові будівлі на місцевих подвір'ях", - пише пресслужба.

Також з 12:15 по 12:25 було зафіксовано 7 прильотів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Бояро-Лежачі. Зазначається, що втрат серед особистого складу чи місцевого населення немає. Інформація про пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що зранку 22 лютого окупаційні війська обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.