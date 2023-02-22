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Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів

Пошкоджено дорожнє покриття, сільськогосподарські та житлові будівлі.

Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів
Фото: Дмитро Живицький

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це у Telegram повідомляє оперативне командування "Північ".

"З 11:05 до 11:10 повідомили про 8 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Сопич. Втрат серед особового складу, техніки та серед місцевого населення немає. Пошкоджено дорожнє покриття, сільськогосподарські та житлові будівлі на місцевих подвір'ях", - пише пресслужба.

Також з 12:15 по 12:25 було зафіксовано 7 прильотів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Бояро-Лежачі. Зазначається, що втрат серед особистого складу чи місцевого населення немає. Інформація про пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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Нагадаємо, що зранку 22 лютого окупаційні війська обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

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