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Іспанія планує відправити Україні шість танків Leopard 2А4

З часом кількість може зрости. 

Іспанія планує відправити Україні шість танків Leopard 2А4
Ілюстративне фото
Фото: U.S. Army Europe

Іспанія планує відправити Україні шість танків Leopard 2A4, цитує міністерку оборону Маргариту Роблес The Guardian

За її словами, з часом це число може зрости.

Минулого місяця Роблес заявив, що Іспанія відкрита для відправки танків Leopard німецького виробництва та діятиме в координації зі своїми західними союзниками.

За даними дослідника безпеки та оборони Фелікса Артеага з аналітичного центру Elcano, Іспанія має 108 танків 2A4. Близько половини танків Іспанії розташовані в північноафриканських анклавах Сеута і Мелілья, а 53 танки законсервовані на військовій базі в Сарагосі і потребуватимуть переобладнання, сказав він.

Танки Leopard 2А4 випускали по 1992 рік, але вони досі в строю, пише Defence Express. Вони оснащені тепловізорами, цифровою системою управління вогнем. 

За словами президента США Джо Байдена, Штати разом із союзниками збираються відправити Україні 700 танків. Перші німецькі Leopard, як очіцкується, надійдуть до кінця березня. 

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