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​У Росії по радіо оголосили повітряну тривогу, МНС заявило про хакерську атаку

Повідомлення було зачитане жіночим голосом, який попереджав про загрозу ракетного удару і рекомендував пройти в укриття.

​У Росії по радіо оголосили повітряну тривогу, МНС заявило про хакерську атаку
Ілюстративне фото
Фото: itogi.ru

У декількох регіонах Росії по радіо оголосили повітряну тривогу. Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ заявило, що радіостанції зламали хакери.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що в містах Бєлгородської, Московської, Нижньогородської, Тюменської областей, Ставропілля, в Татарстані й Башкортостані на частотах популярних радіостанцій кілька разів пролунало повідомлення: "Увага, увага, оголошується повітряна тривога". 

Повідомлення було оголошене жіночим голосом, який попереджав про загрозу ракетного удару і рекомендував пройти в укриття.

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МНС Росії заявило, що на сервери комерційних радіостанцій "було здійснено атаку хакерів", а оголошення тривоги - фейк.

У відомстві попросили стежити за повідомленнями в офіційних джерелах і зазначили, що в разі загрози МНС попереджає населення по радіо, телебаченню та радіотрансляційних мережах. На сайті міністерства також опубліковано відповідну інструкцію.

Нагадаємо, 25 січня в російському Белгороді замість місцевих новин хакери показали промову Володимира Зеленського.

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