Байден сьогодні зустрінеться із керівниками країн Бухарестської девʼятки

Очікується, що назад до Вашингтона американський президент повернеться в середу увечері.

Президент США Джо Байден сьогодні у Варшаві зустрінеться з керівниками країн Бухарестської девʼятки – держав НАТО Центральної та Східної Європи. Також він матиме зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, зазначає The Guardian.

Очікується, що президент США повернеться до Вашингтона у середу ввечері.

Бухарестська девʼятка – це Польща, Румунія, Болгарія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина та Словаччина. Обʼєднання було сформовано в 2015 році як відповідь на російську агресію в Україні.

Учора Байден мав двосторонню зустріч із польським президентом Анджеєм Дудою, після чого виголосив промову про війну в Україні. Він наголосив, що ця війна є війною зла і темряви проти цивілізації та закликав продовжувати підтримку України. Президент США також висловив упевненість, що Україна Росії свою перемогу не віддасть.

Візит до Польщі Байден здійснив після неочікуваного приїзду до Києва.