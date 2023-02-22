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Байден сьогодні зустрінеться із керівниками країн Бухарестської девʼятки

Очікується, що назад до Вашингтона американський президент повернеться в середу увечері. 

Байден сьогодні зустрінеться із керівниками країн Бухарестської девʼятки
Фото: EPA

Президент США Джо Байден сьогодні у Варшаві зустрінеться з керівниками країн Бухарестської девʼятки – держав НАТО Центральної та Східної Європи. Також він матиме зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, зазначає The Guardian.

Очікується, що президент США повернеться до Вашингтона у середу ввечері. 

Бухарестська девʼятка – це Польща, Румунія, Болгарія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина та Словаччина. Обʼєднання було сформовано в 2015 році як відповідь на російську агресію в Україні. 

Учора Байден мав двосторонню зустріч із польським президентом Анджеєм Дудою, після чого виголосив промову про війну в Україні. Він наголосив, що ця війна є війною зла і темряви проти цивілізації та закликав продовжувати підтримку України. Президент США також висловив упевненість, що Україна Росії свою перемогу не віддасть.

Візит до Польщі Байден здійснив після неочікуваного приїзду до Києва.

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