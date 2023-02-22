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США планує ввести нові санкції проти 200 російських компаній та осіб, – The Wall Street Journal

До списку увійде низка російських губернаторів, членів сімей урядовців, оборонні та технологічні фірми та компанії, що допомагають РФ ухилятися від санкцій.

США планує ввести нові санкції проти 200 російських компаній та осіб, – The Wall Street Journal
Фото: rada.gov.ua

Цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про нові санкції проти близько 200 російських російських фізичних та юридичних осіб.

Про це пише The Wall Street Journal.

Новий пакет оприлюднять цього тижня у Мінфіні та Державому департаменті. До списку увійде низка російських губернаторів і членів сімей російських урядовців. 

Він також включатиме оборонні та технологічні фірми та компанії третіх країн, що допомагають Росії ухилятися від санкцій.

Посадовці заявили, що санкції спрямовані на конкретні технології та компоненти, які російська армія або пов’язані з нею компанії можуть купувати лише в європейських та інших західних постачальників. 

“Західні офіційні особи визнали, що багато заходів, які обіцяють найбільший вплив на здатність Росії фінансувати війну, включно з енергетичним ембарго та фінансовими санкціями, вже були введені в дію. За словами дипломатів, наразі вони зосередилися на ліквідації прогалин у режимах санкцій і активізації заходів для запобігання ухилення від санкцій”, – пише WSJ.

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Заступник міністра фінансів Воллі Адеємо заявив, що Кремль докладає всіх зусиль, щоб уникнути санкцій Заходу. За його словами, США та їхні союзники з Європейського Союзу та Великої семи готові використовувати санкції, експортний контроль та інші інструменти, щоб дати компаніям, які ведуть справи з Росією, чітки вибір: “Вести бізнес з коаліцією, яка представляє половину світового ВВП, або матеріально підтримувати Росію”.

Тим часом країни-члени Європейського Союзу обговорюють свій новий набір економічних заходів проти Росії, включно з пропозиціями щодо заборони російського імпорту на суму понад 11 мільярдів доларів і санкції проти іранських організацій, які постачають безпілотники до Росії.

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Нагадаємо, ЄС хоче прийняти 10-й пакет санкцій до річниці вторгнення Росії в Україну в п’ятницю, 24 лютого.

Європейський Союз вже продовжив на рік санкції проти Росії за незаконне визнання, окупацію чи анексію територій України.

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