У Сумах спрацювала ППО

У повітряному просторі Сум спрацювали сили Противіповітряної оборони Збройних сил України.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Ціль ППО була вражена.

“Вибух, який ви чули в Сумах – робота ППО. Ціль уражена. Дякуємо нашим захисникам!”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, після опівночі повітряна тривога була оголошена у Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Після 02:00 пішов відбій.

ЗМІ також повідомили про вибухи у Дніпрі.

Нагадаємо, перед цим Суми обстрілювали торік у червні. Прикордоння Сумської області окупанти обстрілюють щоденно.