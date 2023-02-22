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У Сумах спрацювала ППО

Ціль була вражена.

У Сумах спрацювала ППО
Фото: Скріншот відео

У повітряному просторі Сум спрацювали сили Противіповітряної оборони Збройних сил України.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Ціль ППО була вражена.

“Вибух, який ви чули в Сумах – робота ППО. Ціль уражена. Дякуємо нашим захисникам!”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, після опівночі повітряна тривога була оголошена у Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Після 02:00 пішов відбій.

ЗМІ також повідомили про вибухи у Дніпрі.

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Нагадаємо, перед цим Суми обстрілювали торік у червні. Прикордоння Сумської області окупанти обстрілюють щоденно.

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