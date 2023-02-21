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Чергову мешканку Харківщини підозрюють у колабораційної діяльності

Жінка працювала “исполняющей обязанности главного специалиста отдела делопроизводства” в окупаційній владі.

Чергову мешканку Харківщини підозрюють у колабораційної діяльності
Фото: tk.media

Співробітники поліції підозрюють у колабораційної діяльності мешканку Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

“Під час окупації міста Куп’янськ жінка працювала “исполняющей обязанности главного специалиста отдела делопроизводства” в незаконно створеній окупаційною адміністрацією організації”, - розповіли в поліції.

Зазначається, що 32-річна жінка надала згоду на зайняття посади у “Временной гражданской администрации Харьковской области” за власним бажанням. 

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Під час співпраці із окупантами вона виконувала реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції. Також вона займалась завіренням та розподілом документів, виданих посадовими особами окупаційної адміністрації.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, слідчі поліції Харківської області повідомили про підозру у співпраці з окупантами 56-річній заступниці директора агрофірми у с. Кіндрашівка.  

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