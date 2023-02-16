Заступницю директора агрофірми на Харківщині підозрюють у співпраці з окупантами

Підозрювана продала врожай насіння соняшника 2021 року на загальну суму 5 млн рублів.

Слідчі поліції Харківської області повідомили про підозру у співпраці з окупантами 56-річній заступниці директора агрофірми у с. Кіндрашівка.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисниця встановила стійкі робочі та ідеологічні зв’язки з представниками незаконних збройних воєнізованих формувань держави-агресора та здійснювала господарську діяльність у взаємодії з так званою “Военно-гражданской администрацией”, - йдеться у повідомленні.

Вона з власної ініціативи підтримувала постійний зв’язок з представниками країни-агресора та перебувала у тісних зв’язках із керівниками російської армії. Жінка користувалась привілеями та отримала від окупантів т. зв. “Патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения”.

Підозрювана продала врожай насіння соняшника 2021 року на загальну суму 5 млн рублів на умовах подальшої сплати 5% від отриманого прибутку.

Також вона добровільно розміщувала техніку армії РФ та представників незаконних збройних формувань на території своїх складів у с. Тищенківка Куп’янського району.

Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності “народному міліціонеру”.