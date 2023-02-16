Крім цього, покарання передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років з конфіскацією майна.

Суд визнав настоятеля "Казанської" парафії селища Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП винним у колабораційній діяльності.

Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, покарання передбачає 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що у травні 2022 року настоятель "Казанської" парафії вступив у змову з військовими російської армії та за їхньою вказівкою організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу. Як повідомляє "Українська правда", йдеться про протоієрея Миколу Зірку.

Фото: Донецька обласна прокуратура

"Користуючись повагою серед селян, священик повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ і запропонував підтримати кандидатуру нового керівника місцевої влади для взаємодії з окупантами", - розповіли в прокуратурі.

У Службі безпеки України додали, що під час тимчасової окупації району зловмисник публічно виправдовував збройну агресію РФ і закликав місцевих жителів підтримати загарбників

Також священник-колаборант агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" за "приєднання" регіону до Росії. Він пропонував людям "обрати" нового очільника селища, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.

У СБУ додали, що свою підривну діяльність зловмисник погоджував з представниками командування військових угруповань РФ.

Торік спецслужба відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), зокрема, 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонили в’їзд в Україну. Крім того, було запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.

Нагадаємо, засуджений отримав підозру торік у вересні. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нещодавно секретаря Кіровоградської єпархії УПЦ МП відправили під цілодобовий домашній арешт. Романа Кондратюка підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі.