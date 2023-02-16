Зеленський обговорив із Токаєвим гуманітарні відносини між Україною та Казахстаном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.
Про це йдеться на сторінках Президента у соцмережах.
Сторони обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Зеленський також подякував Казахстану за гуманітарну підтримку для України.
За інформацією пресслужби Токаєва, під час розмови ішлося про гуманітарні відносини між обома державами.
"Касим-Жомарт Токаєв підтвердив позицію Казахстану щодо дипломатичного вирішення збройного конфлікту між Росією та Україною на основі Статуту ООН і загальних норм міжнародного права", - йдеться на сайті президента Казахстану.
Нагадаємо, торік у листопаді Зеленський привітав Токаєва з перемогою на позачергових президентських виборах.
Тим часом у Казахстані із партії "Ак жол" виключили депутата, який підтримав політику президента Росії Володимира Путіна та військове вторгнення в Україну.