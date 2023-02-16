Ізраїль має намір підтримати наступного тижня українську мирну ініціативу в ООН, - міністр

"Ізраїль продовжить підтримувати Україну, як ми робили і заявляли в минулому", - додав ізраїльський міністр.

Ізраїль має намір підтримати наступного тижня українську мирну ініціативу в ООН.

Про це йдеться в дописі у твітері міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена за підсумками зустрічі з главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

За словами Коена, він повідомив Кулебі про продовження допомоги Україні та "про намір підтримати українську мирну ініціативу в ООН".

"Ізраїль продовжить підтримувати Україну, як ми робили і заявляли в минулому", - додав ізраїльський міністр.

It was good meeting with my colleague Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba. I informed him about the continuation of our aid to Ukraine, and about our intention to support the Ukrainian peace initiative at the United Nations. >> pic.twitter.com/12dP0vYXyt — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

Нагадаємо, 16 лютого міністр закордонних справ Елі Коен прибув до України з офіційним візитом.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не виключав можливість передачі Україні протиракетного комплексу "Залізний купол".