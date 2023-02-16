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Ізраїль має намір підтримати наступного тижня українську мирну ініціативу в ООН, - міністр

"Ізраїль продовжить підтримувати Україну, як ми робили і заявляли в минулому", - додав ізраїльський міністр.

Ізраїль має намір підтримати наступного тижня українську мирну ініціативу в ООН, - міністр
Фото: Twitter/Dmytro Kuleba

Ізраїль має намір підтримати наступного тижня українську мирну ініціативу в ООН.

Про це йдеться в дописі у твітері міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена за підсумками зустрічі з главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

За словами Коена, він повідомив Кулебі про продовження допомоги Україні та "про намір підтримати українську мирну ініціативу в ООН".

"Ізраїль продовжить підтримувати Україну, як ми робили і заявляли в минулому", - додав ізраїльський міністр.

Нагадаємо, 16 лютого міністр закордонних справ Елі Коен прибув до України з офіційним візитом.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не виключав можливість передачі Україні протиракетного комплексу "Залізний купол".

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