Європарламент підтримав поправку в резолюцію до річниці війни щодо виключення Росії зі складу Радбезу ООН

Ця пропозиція була ухвалена більшістю голосів присутніх на засіданні європейських політиків, отже буде включена в резолюцію Європарламенту.

Європейський Парламент сьогодні під час пленарного засідання підтримав поправку в резолюцію до річниці початку агресії РФ проти України, що закликає до подальшого посилення міжнародної ізоляції Росії, зокрема її виключення зі складу Ради Безпеки ООН.

Відповідну поправку до резолюції під час процедури голосування «з голосу» запропонував євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс, повідомив кореспондент Укрінформу.

“Пропоную доповнити резолюцію і внести в неї такий текст: Європейський парламент… закликає ЄС та його країни-члени здійснити подальші дії з продовження міжнародної ізоляції Російської Федерації, включаючи російське членство у міжнародних організаціях, таких як Рада Безпеки Об’єднаних Націй”, - заявив депутат.

Ця пропозиція була ухвалена більшістю голосів присутніх на засіданні європейських політиків, отже буде включена в резолюцію Європарламенту.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент ухвалив резолюцію до річниці вторгнення РФ в Україну. Під час пленарного засідання у Страсбурзі «за» цю резолюцію проголосували 444, «проти» – 26 депутатів Європейського парламенту, утрималися ще 37 європейських політиків. Зокрема, резолюція відображає злочини, які кремлівські війська здійснили на території України. Зазначається, що на окупованих територіях Росія проводить політику геноциду та етнічних чисток.