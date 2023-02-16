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Швейцарія вирішила розпочати конфіскацію активів оточення Януковича

Йдеться про понад 131,6 мільйона євро, які можуть повернути Україні.

Швейцарія вирішила розпочати конфіскацію активів оточення Януковича
Фото: 24ТВ

Швейцарія вирішила розпочати процедуру конфіскації активів оточення експрезидента України Віктора Януковича

Про це повідомляє Deutsche Welle. 

Федеральна рада Швейцарії у середу, 15 лютого, ухвалила рішення розпочати адміністративне провадження щодо конфіскації активів, заморожених у Швейцарії у 2014 році після Революції Гідності в Україні. 

Зокрема, Федеральна рада доручила Федеральному департаменту фінансів ініціювати низку проваджень щодо конфіскації у Федеральному адміністративному суді. Провадження застосовуватиметься до всіх активів, які підлягають конфіскації - йдеться про понад 130 мільйонів швейцарських франків (131,6 мільйона євро).

"Метою проваджень є конфіскація активів політично значущих осіб та їхніх близьких соратників, які, як припускається, мають незаконне походження", - зазначили в уряді. 

Фігурантів пов’язували з експрезидентом України Віктором Януковичем, який був усунутий від влади у лютому 2014 року під час Революції Гідності.

Активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення щодо конфіскації. Після цього будь-яке майно мають повернути Україні.

В уряді Швейцарії зазначають, що почали розглядати справи щодо конфіскації відповідно до Закону про іноземні незаконні активи (FIAA) після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Водночас там наголошують, що дане рішення не пов'язане з санкціями, запровадженими проти РФ через повномасштабну війну проти України.

"Це не можна порівняти з ситуацією щодо активів оточення колишнього президента України Януковича. Активи були заморожені з 2014 року. Вони були предметом кримінального провадження в Україні та ініційованих Україною процедур взаємної правової допомоги", - пояснили в уряді.

В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) наголосили, що ці активи належали особам, стосовно дій котрих детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування в окремих кримінальних провадженнях. В ході цих проваджень, зокрема, мала місце міжнародна співпраця з компетентними органами Швейцарії, йдеться у повідомленні бюро у Telegram.

Швейцарія заморозила активи українського експрезидента та його оточення після його втечі з Києва у лютому 2014. У наступні місяці Україна порушила кримінальне провадження з метою конфіскації цих заморожених активів, направивши швейцарській владі кілька листів з проханням про взаємну допомогу.

Попри співпрацю, з моменту відкриття кримінального провадження Київ зіткнувся з труднощами щодо конфіскації активів, розміщених у Швейцарії, та досі не зміг винести рішення про конфіскацію, зауважують в уряді Швейцарії. Повномасштабна Російська агресія проти України лише ускладнила ситуацію. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Швейцарії вважає конфіскацію російських активів неконституційною, але обіцяє підтримувати Україну. Загалом у країні налічується близько $50 мільярдів російських коштів.

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