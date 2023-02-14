Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі
Про це йдеться в повідомленні на сторінках глави держави у соцмережах.
Під час зустрічі сторони обговорили першочергові потреби Сил оборони України та подальшу взаємодію обох держав у сфері безпеки та оборони.
"Підтримка Канади української армії є неоціненною у ці важкі для нас часи... Вдячний уряду Канади і всьому канадському народу за тепле ставлення до наших людей і потужну допомогу Україні!", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, днями до Польщі прибув перший канадський танк Leopard 2 для України.
Раніше Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів та співаків.