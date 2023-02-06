До Польщі прибув перший канадський танк Leopard 2 для України

Скоро почнуться навчання для українських військових по користуванню цією технікою.

До Польщі доставили перший танк Leopard 2, який Канада передала Україні у рамках нового пакету військової допомоги.

Про це повідомила Twitter міністерка оборони Канади Аніти Ананд.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми скоро почнемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", – зазначила Ананд.

Міністерка оборони наголосила, що Канада і надалі продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, 4 лютого з Канади вилетів літак з першим бойовим танком Leopard-2 для України. Збройні сили Канади мають на озброєнні 112 танків “Leopard 2”. Деякі з танків призначені для тренувань, а інші – броньовані евакуаційні машини.