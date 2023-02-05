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Буданов очолить Міністерство оборони, - Арахамія

"Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики".

Буданов очолить Міністерство оборони, - Арахамія
Кирило Буданов
Фото: Цензор

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов очолить Міністерство оборони замість Олексія Резнікова.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по «Рамштайну» й необхідність «підняти» Міністерство, яке повинно робити більше. Генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони, що абсолютно логічно для воєнного часу", - написав він у Telegram.

"Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє", - додав Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні на засіданні Арахамія оголосив що міністр оборони Резніков іде у відставку. Він має очолити Мінстратегпром замість Павла Рябікіна, якого відправляють послом в Китай.

Резніков, за словами джерел LB.ua, від посади голови Мінстратегпрому відмовиться.

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