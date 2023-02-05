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В Одесі оголосили дводенні канікули в школах через проблеми з електрикою

В дитячих садках будуть працювати чергові групи.

В Одесі оголосили дводенні канікули в школах через проблеми з електрикою
Фото: Ігор Чайка / Facebook

В Одесі прийняли рішення ввести дводенні канікули в школах через проблеми з електрикою на тлі масштабної аварії на підстанції, яка забезпечувала місто. 

Про це повідомили в міській раді Одеси. 

Там відзначили, що канікули в навчальних закладах будуть 6 і 7 лютого. 

"У зв'язку з критичною ситуацією із забезпеченням міста електроенергією оголошені канікули в навчальних закладах у понеділок і вівторок, 6 і 7 лютого", - йдеться в заяві. 

При цьому в дитячих садках в ці дні будуть працювати чергові групи.

Нагадаємо, що зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго. Одеса та частина Одеського району були тимчасово знеструмлені.

Масштабна аварія на підстанції, яка заживлює Одесу, сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян.

4 лютого на позачерговому засіданні уряду очільник Кабміну Денис Шмигаль доручив утворити штаб, який займатиметься подоланням наслідків масштабної енергоаварії в Одесі.

Вдень 5 лютого в Одесі вдалося забезпечити світло понад 200 тис. абонентів та критичній інфраструктурі.

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