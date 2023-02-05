Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
​Січень 2023-го. Клінч
​Січень 2023-го. Клінч
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Україна повернула з полону 116 захисників
Україна повернула з полону 116 захисників
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Зеленський позбавив громадянства низку топчиновників часів Януковича (оновлено)
Зеленський позбавив громадянства низку топчиновників часів Януковича (оновлено)
Cполучені Штати збили китайську "кулю-шпигунку" (оновлено)
Cполучені Штати збили китайську "кулю-шпигунку" (оновлено)
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одесі вдалося дати світло понад 200 тис. абонентів та критичній інфраструктурі, - Шмигаль

Але до 40% споживачів залишаються без електропостачання.

В Одесі вдалося дати світло понад 200 тис. абонентів та критичній інфраструктурі, - Шмигаль
Пам'ятник Дюку де Рішельє в Одесі
Фото: EPA/UPG

Керівник уряду Денис Шмигаль провів нараду з Одеською ОВА, де зараз працюють міністр енергетики та керівник «Укренерго», щодо ситуації з електропостачанням в Одеському районі.

Про це Шмигаль написав у Телеграмі.

"В місті все ще до 40% споживачів (280 тис.) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення. Але за вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі. Фактично 90% котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень. Цілодобово тривають ремонти на підстанції, де напередодні сталася технологічна аварія", - написав Шмигаль.

За його словами, до Одеси зараз прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під’єднати до електрики більше споживачів. Більше 25 вже надійшло, ще близько 50 в дорозі. 

В ОВА доповіли, що на сьогодні в Одеському районі розгорнуто 337 Пунктів незламності, 295 з них — у місті Одеса.

Нагадаємо, що зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго. Одеса та частина Одеського району були тимчасово знеструмлені.

Масштабна аварія на підстанції, яка заживлює Одесу, сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян.

4 лютого на позачерговому засіданні уряду очільник Кабміну Денис Шмигаль доручив утворити штаб, який займатиметься подоланням наслідків масштабної енергоаварії в Одесі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також