Повітряні сили відрядили українських військових на навчання роботі з SAMP/T-Mamba

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Українські військові вже відправилися на навчання роботі з системами протиповітряної оборони SAMP/T-Mamba . Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі. Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba", – сказав він.

Нагадаємо, вже навесні Україна отримає від Італії та Франції системии ППО SAMP/T. За словами міністра оборони Франції Лекорню, SAMP/T дозволить "захистити цивільне населення та інфраструктуру від атак з боку Росії".

SAMPT/T – цифровий комплекс, що потребує 14 осіб. Для Patriot, до прикладу, треба 90 людей, пише Defence Express.

Один ЗРК SAMPT/T може одночасно обстрілювати до 16 цілей. Наведення здійснюється за принципом – радіокомандне на маршовій ділянці та активна радіолокаційна головка самонаведення самої ракети на термінальній. Такі системи здатні перехоплювати балістичні цілі.