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Франція та Італія нададуть Україні ЗРК SAMP/T навесні

За словами Лекорню, SAMP/T дозволить "захистити цивільне населення та інфраструктуру від атак з боку Росії".

Франція та Італія нададуть Україні ЗРК SAMP/T навесні
ЗРК SAMP/T
Фото: mil.in.ua

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Франція та Італія нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси SAMP/T-MAMBA цьогоріч навесні.

Про це йдеться в дописі Лекорню у твітері.

Французький міністр зазначив, що це рішення ухвалили під час телефонної розмови з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто.

За словами Лекорню, SAMP/T дозволить "захистити цивільне населення та інфраструктуру від атак з боку Росії".

Міністр додав, що нагальну потребу в таких система протиповітряної оборони повідомляв глава Міноборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що до квітня система ППО SAMP-T почне захищати українське небо.

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