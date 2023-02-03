На Харківщині діти отримали поранення внаслідок вибуху фрагменту міни "пелюстка"

Сьогодні, 3 лютого, в Ізюмі Харківської області сім підлітків отримали поранення внаслідок вибуху фрагменту міни "пелюстка".

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Фрагмент міни знайшли 7 підлітків (3 хлопців та 4 дівчат) віком від 14 до 17 років. Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими, після чого міна здетонувала.

Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення, їхній стан оцінюється як задовільний.

З них п’ятеро було госпіталізовано в Ізюмську лікарню, наразі їх життю загрози немає.

Синєгубов нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини, і закликав у разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не брати їх до рук.

Нагадаємо, Європейський Союз запустить програму гуманітарного розмінування деокупованих територій України на 25 млн євро.