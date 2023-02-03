​Січень 2023-го. Клінч
​Січень 2023-го. Клінч
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині діти отримали поранення внаслідок вибуху фрагменту міни "пелюстка"

П’ятеро підлітків було госпіталізовано в Ізюмську лікарню.

На Харківщині діти отримали поранення внаслідок вибуху фрагменту міни "пелюстка"
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Сьогодні, 3 лютого, в Ізюмі Харківської області сім підлітків отримали поранення внаслідок вибуху фрагменту міни "пелюстка".

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Фрагмент міни знайшли 7 підлітків (3 хлопців та 4 дівчат) віком від 14 до 17 років. Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими, після чого міна здетонувала.

Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення, їхній стан оцінюється як задовільний. 

З них п’ятеро було госпіталізовано в Ізюмську лікарню, наразі їх життю загрози немає.

Синєгубов нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини, і закликав у разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не брати їх до рук. 

Нагадаємо, Європейський Союз запустить програму гуманітарного розмінування деокупованих територій України на 25 млн євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також