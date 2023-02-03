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Резніков і Блащак провели онлайн-зустріч із колегами країн "танкової коаліції"

На зустрічі йшлося про підготовку українських бійців, постачання і обслуговування озброєння.

Резніков і Блащак провели онлайн-зустріч із колегами країн "танкової коаліції"
Фото: Twitter/Oleksii Reznikov

Міністр оборони України Олексій Резніков та його польський колега Маріуш Блащак провели в Києві онлайн-зустріч із профільними міністрами країн "танкової коаліції".

Про це Резніков повідомив у своєму твітері.

За словами міністра, на зустрічі йшлося про шляхи та засоби підготовки українських солдатів, а також забезпечення постачання та обслуговування озброєння.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що до "танкової коаліції" входять 12 держав.

У першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків.

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