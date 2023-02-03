Raybird-3 (ACS-3) називають одним із найкращих безпілотників у світі у своєму класі.

Українським захисникам передали комплекси Raybird-3 (ACS-3) від української компанії "СКАЕТОН".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Один Raybird-3 тримали розвідники Бахмута, інший - морські піхотинці.

"Raybird-3 (ACS-3) - один з найкращих БПЛА в світі у своєму класі. Комплекс складається з двох безпілотних літальних апаратів, переносної наземної станції керування, антенної системи, пускової установки. А також камери, фотоапарату, радару тощо", - розповів Федоров.

Міністр додав, що Raybird-3 є потужним варіантом для довготривалої розвідки: літає вдень та вночі до 24 годин за будь-яких погодних умов.

"Важливо, що комплекс стійкий до ворожих засобів радіоелектронної боротьби", - наголосив очільник Мінцифри.

Крім цього, до Бахмута передали дев'ять квадрокоптерів DJI Matrice M30T.

Фото: Telegram/FEDOROV

Нагадаємо, нещодавно в Україну прибули “ловці шахедів”, що захищатимуть енергетичні об‘єкти від російських дронів.

Раніше Михайло Федоров повідомляв, що наша держава уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink для протидії російським повітряним атакам. Понад 10 000 пристроїв, які надають послуги Інтернету за допомогою супутників, будуть відправлені в Україну в найближчі місяці.