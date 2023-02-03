Нацгвардійці знищили ворожий літак Су-25 в районі Бахмута

Всього за час війни окупанти втратили 294 літаки.

На Донеччині військовослужбовці Національної гвардії України знищили черговий російський штурмовик Су-25.

Про це Нацгвардія повідомила в Facebook.

Авіація противника активно використовує броньований дозвуковий штурмовик при знищенні наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах.

“2 лютого о 11:55 ранку в південно-східній околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів, ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК «Ігла-1» та здійснено пуск. Внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено”, - зазначив командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення на псевдо Партизан.

В результаті бойової роботи вогневої групи зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу, тільки за минулий тиждень розрахунком було знищено гелікоптер Мі-24 та літак Су-25.

Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському напрямку. Проте Сили оборони України відбивають безуспішні атаки окупантів. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ з 24.02.2022 по 03.02.2023 року російські окупаційні війська втратили у війні проти України 294 літаки.

Нагадаємо, учора ЗСУ ліквідували 840 окупантів, чотири танки і літак. Зазнаючи втрат, ворог наступає на чотирьох напрямках на Донбасі.