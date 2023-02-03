Учора ЗСУ ліквідували 840 окупантів, чотири танки і літак, – Генштаб

З початку широкомасштабного вторгнення Збройні сили ліквідували близько 129 870 російських окупантів і багато військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 129 870 (+840) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 215 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 388 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 215 (+3) од,
- РСЗВ – 460 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 222 (+0) од,
- літаків – 294 (+1) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 952 (+1),
- крилаті ракети ‒ 796 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 068 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 202 (+2).
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.