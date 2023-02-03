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Учора ЗСУ ліквідували 840 окупантів, чотири танки і літак, – Генштаб

Зазнаючи втрат, ворог наступає на чотирьох напрямках на Донбасі.

Учора ЗСУ ліквідували 840 окупантів, чотири танки і літак, – Генштаб
Фото: Telegram-канал Народное Сопротивление Украины

З початку широкомасштабного вторгнення Збройні сили ліквідували близько 129 870 російських окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 129 870 (+840) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 215 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 388 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 215 (+3) од,
  • РСЗВ – 460 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 222 (+0) од,
  • літаків – 294 (+1) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 952 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 068 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 202 (+2).

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

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