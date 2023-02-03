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Учора окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині

Люди не постраждали. 

Учора окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині
Фото: Анна Стешенко

Протягом минулої доби армія Російської Федерації вчергове обстріляла Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. Пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, російські війська 2 лютого о 13:10 з реактивних систем залпового вогню обстрілювали Очаківські громаду, пошкодивши житловий будинок. Травмованих немає.

О 13:50 армія РФ завдавала ударів зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає. У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

 

Нагадаємо, українські захисники збили російський безпілотник на підльоті до Миколаївщини. 

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