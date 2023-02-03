Учора окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині

Люди не постраждали.

Протягом минулої доби армія Російської Федерації вчергове обстріляла Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. Пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, російські війська 2 лютого о 13:10 з реактивних систем залпового вогню обстрілювали Очаківські громаду, пошкодивши житловий будинок. Травмованих немає.

О 13:50 армія РФ завдавала ударів зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає. У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, українські захисники збили російський безпілотник на підльоті до Миколаївщини.