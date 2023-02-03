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Кількість убитих і поранених окупантів наближається до 200 тисяч, – New York Times

Втрати РФ зросли унаслідок бойових дій у Бахмуті та Соледарі і навколо них.

Кількість убитих і поранених окупантів наближається до 200 тисяч, – New York Times
Фото зроблені поблизу Охтирки.
Фото: Останній блокпост

Кількість убитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 000.

Про це пише The New York Times з посиланням на дані американських та європейських посадовців.

Вони попереджають, що втрати росіян реально оцінити важко, оскільки Москва регулярно занижує кількість жертв війни. Втрати РФ зросли, зокрема, унаслідок бойових дій у східноукраїнських містах Бахмут і Соледар і навколо них.

Загалом втрати окупантів всього за 11 місяців вторгнення у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані.

“Оскільки Москва відчайдушно бажає здобути велику перемогу на полі бою та розглядає Бахмут як ключ до захоплення всього східного Донбасу, російські військові відправляють погано навчених новобранців і колишніх засуджених на лінію фронту прямо на шлях українських обстрілів і кулеметів”, – зазначає видання. 

Унаслідок цього, за словами американських чиновників, є сотні вбитих або поранених росіян щодня. Вони кажуть, що президент РФ Путін може погодитися на сотні тисяч жертв з боку російської армії в Україні.

Посадовці водночас зазначають, що цифри українських втрат також важко визначити. Під Бахмутом щодня гинуть та отримують поранення сотні українських військовослужбовців. Краще навчені піхотні формування зберігаються в резерві для захисту, тоді як менш підготовлені війська, наприклад ті, що входять до підрозділів територіальної оборони, несуть основний тягар обстрілів на передовій.

Нагадаємо, за 1 лютого Збройні сили України знищили ще 610 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 129 030 військових.

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