Кількість загиблих внаслідок обстрілу РФ Краматорська збільшилась

Рятувальники дістали тіло ще однієї жінки.

В ніч на 3 лютого рятувальники дістали з-під завалів у Краматорську Донецької області тіло ще однієї жертви.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

“Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки”, - написав він.

Таким чином, внаслідок російського ракетного удару по Краматорську 1 лютого 2023 року загинули вже чотири людини.

Нагадаємо, 1 лютого російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ. Рашисти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували.

2 лютого загарбники обстріляли місто, використавши зенітно-ракетний комплекс С-300. Були влучання у житлову забудову.