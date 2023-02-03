Кількість загиблих внаслідок обстрілу РФ Краматорська збільшилась

В ніч на 3 лютого рятувальники дістали з-під завалів у Краматорську Донецької області тіло ще однієї жертви.
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
“Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки”, - написав він.
Таким чином, внаслідок російського ракетного удару по Краматорську 1 лютого 2023 року загинули вже чотири людини.
Нагадаємо, 1 лютого російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ. Рашисти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували.
2 лютого загарбники обстріляли місто, використавши зенітно-ракетний комплекс С-300. Були влучання у житлову забудову.