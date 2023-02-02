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Очільник Краматорська перелічив наслідки обстрілу міста за останні два дні

Руйнувань зазнала 51 багатоповерхівка, а також школа, поліклініка, магазини та офіси. 

Очільник Краматорська перелічив наслідки обстрілу міста за останні два дні

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко перелічив наслідки обстрілу міста росіянами за останні два дні.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Гончаренка, загинули три людини, 14 поранені, серед них є важкі, яких оперують.

"Ще 13 людей вночі звернулись до терапевтичного відділення - отримали необхідну допомогу (переважно психоемоційну)", - додав міський голова.

Гончаренко також зазначив, що руйнувань зазнала 51 багатоповерхівка (це 670 квартир), а також школа, поліклініка, магазини та офіси. 

Тривають пошуки однієї жінки. 

Очільник Краматорська підкреслив, що "ми на зв’язку з постраждалими зруйнованого будинку".

"Роботи тривають, всі на місцях", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, 1 лютого російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ. Рашисти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували.

2 лютого загарбники обстріляли місто, використавши зенітно-ракетний комплекс С-300. Були влучання у житлову забудову.

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