Очільник Краматорська перелічив наслідки обстрілу міста за останні два дні

Руйнувань зазнала 51 багатоповерхівка, а також школа, поліклініка, магазини та офіси.

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко перелічив наслідки обстрілу міста росіянами за останні два дні.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Гончаренка, загинули три людини, 14 поранені, серед них є важкі, яких оперують.

"Ще 13 людей вночі звернулись до терапевтичного відділення - отримали необхідну допомогу (переважно психоемоційну)", - додав міський голова.

Гончаренко також зазначив, що руйнувань зазнала 51 багатоповерхівка (це 670 квартир), а також школа, поліклініка, магазини та офіси.

Тривають пошуки однієї жінки.

Очільник Краматорська підкреслив, що "ми на зв’язку з постраждалими зруйнованого будинку".

"Роботи тривають, всі на місцях", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, 1 лютого російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ. Рашисти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували.

2 лютого загарбники обстріляли місто, використавши зенітно-ракетний комплекс С-300. Були влучання у житлову забудову.