​Росіяни завдали двох ракетних ударів по Краматорську, є поранені

У четвер, 2 лютого, російські військові знову обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у Facebook мер міста Олександр Гончаренко.

“Знову удар по Краматорську. Сидіть в укриттях”, – йдеться у повідомленні.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що росіяни завдали двох ракетних ударів по центру міста. Є влучання у житлову забудову. За попередньою інформацією, є поранені.

Нагадаємо, вчора о 21:45 окупанти вдарили ракетами по Краматорську. Внаслідок атаки зруйновані з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду, загорілися припарковані автомобілі. Наразі відомо про трьох загиблих і вісьмох поранених.