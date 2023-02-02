У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни завдали двох ракетних ударів по Краматорську, є поранені

Інформація уточнюється.

​Росіяни завдали двох ракетних ударів по Краматорську, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

У четвер, 2 лютого, російські військові знову обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у Facebook мер міста Олександр Гончаренко.

“Знову удар по Краматорську. Сидіть в укриттях”, – йдеться у повідомленні.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що росіяни завдали двох ракетних ударів по центру міста. Є влучання у житлову забудову. За попередньою інформацією, є поранені. 

 

Нагадаємо, вчора о 21:45 окупанти вдарили ракетами по Краматорську. Внаслідок атаки зруйновані з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду, загорілися припарковані автомобілі. Наразі відомо про трьох загиблих і вісьмох поранених. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також