Головне завдання Євросоюзу – зменшити здатність Росії обходити санкції, – Зеленський

Росія адаптується до санкцій, тому у десятому санкційному пакеті Європейському Союзу потрібно посилити тиск на РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Обговорили нові санкції проти Росії, зокрема, десятий санкційний пакет Євросоюзу. Це спільне європейське завдання – зменшити здатність Росії обходити санкції, і чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватись, тим ближче ми будемо до поразки агресії РФ”, – зазначив президент.

Dear @ZelenskyyUa, while Ukrainians are fighting to defend our common values, we support your economic security.



To date, our EU support amounts to €50 billion.



We are with you on this for the long haul. https://t.co/tA0cpqjkJG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

Зеленський додав, що “санкційний темп ЄС трохи уповільнився, а РФ, навпаки, збільшує темп адаптації до обмежень. Президент наголосив, що цю ситуацію важливо виправити.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що ЄС завершить роботу над десятим пакетом санкцій проти РФ до 24 лютого.