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Головне завдання Євросоюзу – зменшити здатність Росії обходити санкції, – Зеленський

“РФ збільшує темп адаптації до санкційних обмежень”.

Головне завдання Євросоюзу – зменшити здатність Росії обходити санкції, – Зеленський
Скріншот відео
Фото: Урсула фон дер Ляєн у Twitter

Росія адаптується до санкцій, тому у десятому санкційному пакеті Європейському Союзу потрібно посилити тиск на РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Обговорили нові санкції проти Росії, зокрема, десятий санкційний пакет Євросоюзу. Це спільне європейське завдання – зменшити здатність Росії обходити санкції, і чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватись, тим ближче ми будемо до поразки агресії РФ”, – зазначив президент.

 

Зеленський додав, що “санкційний темп ЄС трохи уповільнився, а РФ, навпаки, збільшує темп адаптації до обмежень. Президент наголосив, що цю ситуацію важливо виправити.

 

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що ЄС завершить роботу над десятим пакетом санкцій проти РФ до 24 лютого.

 

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