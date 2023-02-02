Служба безпеки України викрила на системній корупції ще одного високопосадовця.Ним виявився заступник начальника одного з управлінь Одеської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Посадовець налагодив масштабний злочинний механізм одержання грошей від підприємців. За різні суми хабарів він пропонував комерсантам своє сприяння у “безперешкодному” виділенні земельних ділянок у південному регіоні”, - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 60 тис. дол. За цю суму він “гарантував” бізнесмену виділення в оренду двох земельних площ на узбережжі Дунаю.

Правоохоронці затримали посадовця біля адміністративної будівлі обласної військової адміністрації під час отримання ним першої частини хабара у розмірі 40 тис. дол.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно мера Рені затримали після отримання 50 тис. доларів хабаря. Депутат разом із міським головою вимагали у громадянина $100 тис. за забезпечення передачі йому в оренду земельної ділянки.