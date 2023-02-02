Служба безпеки України викрила на системній корупції ще одного високопосадовця.Ним виявився заступник начальника одного з управлінь Одеської обласної військової адміністрації.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
“Посадовець налагодив масштабний злочинний механізм одержання грошей від підприємців. За різні суми хабарів він пропонував комерсантам своє сприяння у “безперешкодному” виділенні земельних ділянок у південному регіоні”, - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 60 тис. дол. За цю суму він “гарантував” бізнесмену виділення в оренду двох земельних площ на узбережжі Дунаю.
Правоохоронці затримали посадовця біля адміністративної будівлі обласної військової адміністрації під час отримання ним першої частини хабара у розмірі 40 тис. дол.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, нещодавно мера Рені затримали після отримання 50 тис. доларів хабаря. Депутат разом із міським головою вимагали у громадянина $100 тис. за забезпечення передачі йому в оренду земельної ділянки.