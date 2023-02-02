​Споживання електроенергії в Україні зменшилось, наразі генерація покриває близько 80% потреб, – Укренерго

Зменшився також і дефіцит в енергосистемі, однак поки він залишається суттєвим.

Споживання електроенергії в Україні дещо зменшилося порівняно з початком тижня. Відповідно, зменшився і дефіцит в енергосистемі, хоча він все ще залишається суттєвим.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Зазначається, що генеруючих потужностей у системі достатньо, щоб покрити близько 80% від потреби споживачів.

"Причина дефіциту – російські масовані ракетні атаки, внаслідок яких пошкоджень зазнали і електростанції та високовольтна мережа. До того ж в аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях. Втрата генерації була компенсована виходом з аварійного ремонту та включенням у роботу одного з блоків електростанції та збільшенням виробництва електроенергії гідроелектростанціями. Мережеві обмеження – лише в Одеській області", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ліміти споживання, доведені до всіх обленерго, збільшені у зв’язку зі скороченням дефіциту.

Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі перевищення лімітів не фіксується. Водночас упродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення.

Повідомляється, що на двох підстанціях у східному та центральному регіонах країни завершено ремонт трансформаторного обладнання, яке було пошкоджене ракетними атаками росіян восени минулого року. Йде підготовка до включення в роботу. Це дозволить вивести в роботу блоки на електростанціях.

Нагадаємо, раніше Укренерго підвищила денні ліміти споживання електроенергії і знизила нічні.