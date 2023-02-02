У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Споживання електроенергії в Україні зменшилось, наразі генерація покриває близько 80% потреб, – Укренерго

Зменшився також і дефіцит в енергосистемі, однак поки він залишається суттєвим.

​Споживання електроенергії в Україні зменшилось, наразі генерація покриває близько 80% потреб, – Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

Споживання електроенергії в Україні дещо зменшилося порівняно з початком тижня. Відповідно, зменшився і дефіцит в енергосистемі, хоча він все ще залишається суттєвим.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Зазначається, що генеруючих потужностей у системі достатньо, щоб покрити близько 80% від потреби споживачів.

"Причина дефіциту – російські масовані ракетні атаки, внаслідок яких пошкоджень зазнали і електростанції та високовольтна мережа. До того ж в аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях. Втрата генерації була компенсована виходом з аварійного ремонту та включенням у роботу одного з блоків електростанції та збільшенням виробництва електроенергії гідроелектростанціями. Мережеві обмеження – лише в Одеській області", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ліміти споживання, доведені до всіх обленерго, збільшені у зв’язку зі скороченням дефіциту.

Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі перевищення лімітів не фіксується. Водночас упродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення.

Повідомляється, що на двох підстанціях у східному та центральному регіонах країни завершено ремонт трансформаторного обладнання, яке було пошкоджене ракетними атаками росіян восени минулого року. Йде підготовка до включення в роботу. Це дозволить вивести в роботу блоки на електростанціях.

Нагадаємо, раніше Укренерго підвищила денні ліміти споживання електроенергії і знизила нічні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також