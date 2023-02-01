​В енергосистемі – значний дефіцит, але ліміти споживання не перевищені, – Укренерго

У разі недотримання лімітів будуть запроваджені аварійні відключення.

Станом на ранок середи 1 лютого в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, але перевищення лімітів не фіксується.

Про це повідомляє у Facebook НЕК “Укренерго”.

“Споживання електроенергії на рівні вівторка. Зберігається значний дефіцит потужності. Наразі перевищення лімітів не фіксується. Водночас упродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення”, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що до всіх обленерго доведені дещо збільшені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

“Триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час останньої масованої атаки 26 січня”, – додали в Укренерго.

Нагадаємо, вчора споживання електроенергії в Україні надалі зростало через похолодання. В енергосистемі зберігався значний дефіцит.