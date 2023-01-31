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Американська корпорація DFC залучить $250 млн для підтримки українського бізнесу

Загалом DFC планує мобілізувати до 1 млрд доларів.

Американська корпорація DFC залучить $250 млн для підтримки українського бізнесу
Фото: Денис Шмигаль

Директор американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) Скотт Нейтан заявив, що корпорація залучить 250 млн доларів для фінансування програм малого й середнього бізнесу в Україні.

Про це очільник уряду Денис Шмигаль після зустрічі з Нейтаном написав у Телеграм.

"Загалом DFC планує мобілізувати до 1 млрд доларів на підтримку української економіки. Проговорили інструменти для залучення інвестицій. Окремо порушили питання запуску фондового ринку в Україні. Також спільно відкрили захід в Американській торгово-промисловій палаті, де детальніше зосередилися на напрямках підтримки бізнесу й економіки", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, що 26 січня відбулося перше засідання керівного комітету багатосторонньої Координаційної платформи донорів для України, так званий фінансовий "Рамштайн".

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