Американська корпорація DFC залучить $250 млн для підтримки українського бізнесу

Директор американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) Скотт Нейтан заявив, що корпорація залучить 250 млн доларів для фінансування програм малого й середнього бізнесу в Україні.

Про це очільник уряду Денис Шмигаль після зустрічі з Нейтаном написав у Телеграм.

"Загалом DFC планує мобілізувати до 1 млрд доларів на підтримку української економіки. Проговорили інструменти для залучення інвестицій. Окремо порушили питання запуску фондового ринку в Україні. Також спільно відкрили захід в Американській торгово-промисловій палаті, де детальніше зосередилися на напрямках підтримки бізнесу й економіки", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, що 26 січня відбулося перше засідання керівного комітету багатосторонньої Координаційної платформи донорів для України, так званий фінансовий "Рамштайн".