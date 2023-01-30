У додатку "Дія" з’явилася можливість подати заявку на обмін старих лампочок розжарювання на нові енергоощадні лампи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Нова послуга в застосунку Дія: обміняйте 5 старих ламп розжарювання на 5 енергоефективних LED-лампочок. Уряд запустив програму, щоб знизити навантаження на енергетичну систему країни та скоротити дефіцит електроенергії", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що перші партії ламп надійдуть до обласних центрів, а також — до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи мають надійти в інші населені пункти України.

Для участі в програмі слід залишити заяву в застосунку Дія, виконавши наступні кроки:

авторизуватись в застосунку;

обрати Послуги — Обмін лампочок;

вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажано отримати лампи;

зазначити тип та кількість світлодіодних ламп для отримання.

Обмін здійснюється за підтримки Європейського Союзу, який профінансував 30 млн LED-ламп. Ще 5 мільйонів ламп надасть уряд Франції.

Здійснити обмін лампочок зможуть громадяни України віком від 18 років. При собі їм треба мати паспорт, ідентифікаційний код та справні лампи розжарювання для обміну. Також потрібно буде принести 5 справних ламп розжарювання у відділення Укрпошти та обміняти їх на нові енергоощадні на вибір з цоколем Е27 та Е14.

Нагадаємо, що з 16 січня в режимі бета-тестування почала працювати програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.