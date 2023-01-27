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В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, - “Укренерго”

Через перевищення ліміт у кількох областях уже застосовуються аварійні відключення.

В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, - “Укренерго”
Фото: EPA/UPG

Станом на 11:00 27 січня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. Через перевищення ліміт у кількох областях уже застосовуються аварійні відключення.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”. 

“Споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що і масованої атаки 26 січня. Відповідно, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередній серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Вже зараз Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях, через що застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях.

Нагадаємо, вночі та вранці 26 січня Росія знову завдала удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. В усіх областях під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Вдень поступово почали повертатися планові графіки обмежень. 

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